Sylvanian families per la prima volta a Lucca Comics & Games 2025

Per la prima volta approda al più grande evento europeo dedicato alla cultura pop, l'iconica linea di giocattoli nata in Giappone nel 1985. Durante l'evento numerose edizioni limitate disponibili, special guest e meet&greet e numerose attività interattive

Dal 29 ottobre al 2 novembre, al Padiglione Collectibles del Lucca Comics & Games in Piazza San Francesco, sarà possibile scoprire un vero e proprio villaggio incantato, popolato dagli adorabili animaletti che hanno segnato la storia del collezionismo: Sylvanian Families. Uno spazio immersivo e interattivo che offrirà non solo l’occasione di vivere un viaggio nel cuore del Sylvanian Village, ma anche di portarsi a casa pezzi unici e rarissimi, con oltre 30 edizioni limitate disponibili solo durante l'evento a cui si aggiunge il nuovo Calendario 2026 che racchiude in 12 mesi l’anima dolce e sognante di questo universo super cute. E non solo: attività interattive, sorprese e anteprime accompagneranno tutti gli appassionati in un’esperienza capace di coniugare tradizione e contemporaneità, proprio come Sylvanian Families ha sempre fatto negli ultimi quarant’anni.

Sylvanian Families per la prima volta a Lucca La magia dei ricordi, la voglia di collezionare e il piacere di lasciarsi sorprendere si incontrano a Lucca Comics & Games 2025, trasformando la manifestazione in una celebrazione unica del gioco in tutte le sue forme, ma anche della creatività e della fantasia. Per la prima volta, infatti, approda al più grande evento europeo dedicato alla cultura pop l’intramontabile Sylvanian Families, l’iconica linea di giocattoli che da quarant’anni conquista il cuore di adulti e bambini in tutto il mondo. Nati nel 1985 in Giappone, oggi questi teneri personaggi sono consacrati come vere e proprie icone pop internazionali. Un fenomeno che ha saputo attraversare generazioni, diventando molto più di un gioco, un universo narrativo fatto di valori autentici come amicizia, famiglia, amore e rispetto per la natura, capace di emozionare e ispirare tutti.

