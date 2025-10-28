Halloween, 8 campi di zucche in Lombardia da visitare con i bambini

Tra i campi di zucche più famosi della Lombardia c’è Shirin, a Ornago, in provincia di Monza Brianza. Questo progetto è nato nel 2021 e cambia colori e prodotti ogni stagione: in primavera ci sono i colori dei tulipani, in estate il giallo acceso dei girasoli e in autunno una distesa di zucche. Per il 2025, il campo è stato aperto per la raccolta delle zucche dal 27 settembre e rimarrà a disposizione di adulti e bambini fino al 2 novembre. Tra le varie attività: pumpkin patch, piatti autunnali, decorazioni a tema per le tue foto, intrattenimento per bambini e tantissime zucche commestibili e ornamentali.