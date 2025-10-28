Halloween, 8 campi di zucche in Lombardia da visitare con i bambini

Introduzione
Il 31 ottobre si avvicina e la festa americana, di anno in anno, fa sempre più parte anche della tradizione italiana. In occasione di Halloween e, più in generale, della stagione autunnale, sono molti i campi di zucche che da fine settembre a inizio novembre offrono esperienze per famiglie, bambini e non solo, all’insegna del divertimento e della creatività. Ecco quali sono i principali villaggi di zucche in Lombardia.
Quello che devi sapere
Shirin a Ornago (MB)
Tra i campi di zucche più famosi della Lombardia c’è Shirin, a Ornago, in provincia di Monza Brianza. Questo progetto è nato nel 2021 e cambia colori e prodotti ogni stagione: in primavera ci sono i colori dei tulipani, in estate il giallo acceso dei girasoli e in autunno una distesa di zucche. Per il 2025, il campo è stato aperto per la raccolta delle zucche dal 27 settembre e rimarrà a disposizione di adulti e bambini fino al 2 novembre. Tra le varie attività: pumpkin patch, piatti autunnali, decorazioni a tema per le tue foto, intrattenimento per bambini e tantissime zucche commestibili e ornamentali.
Tulipania a Terno d'Isola (BG)
Il campo You Pick di Tulipania si trova a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Qui la raccolta delle zucche è possibile in tutti i weekend dal 20 settembre al 9 novembre, dalle 9:30 alle 19:00, e il venerdì dalle 15.30 alle 18:00. Un’esperienza unica in stile americano per famiglie e non solo. Tra le altre cose Tulipania offre giochi, attività interattive, pic-nic e aperitivi tra le zucche.
Il Castello Malpaga a Cavernago (BG)
Un altro villaggio delle zucche della zona della Bergamasca è quello organizzato nel Castello di Malpaga a Cavernago. Aperto dal 4 ottobre al 2 novembre, il villaggio a tema offre più di 5mila zucche che possono essere decorate per l’autunno o intagliate in vista della notte di Halloween. Nel weekend dell’1 e 2 novembre, nel castello di celebra il tradizionale Dias de los Muertos tra racconti per bambini, passeggiate tra le zucche e laboratori di cucina.
Il Campo delle Zucche dell’azienda agricola La Campanella a Rho (MI)
In provincia di Milano si trova poi l’azienda agricola La Campanella di Rho. Qua l’autunno si colora di arancione con il Campo delle Zucche della fattoria, dove in vista del 31 ottobre i bambini possono divertirsi a decorare e colorare la loro zucca. Un’esperienza unica per tutta la famiglia tra area pic-nic, laboratori creativi ed escape game.
Agricola delle Meraviglie a Vimodrone (MI)
Restando in provincia di Milano, a Vimodrone, c’è l’Agricola delle Meraviglie: un campo che si trasforma di stagione in stagione per offrire esperienze a contatto con la natura. Il campo di zucche, un terreno di 12mila metri quadrati dove crescono 41 diverse varietà di zucca, apre dal 20 settembre per il Pumpkin Patch tipico della tradizione americana: si cammina nel campo, si sceglie la propria zucca e la si intaglia e decora per portarla a casa.
Il Ranch a Olgiate Olona (VA)
Famoso anche il Ranch Pumpkin Patch di Idea Village a Olgiate Olona, in provincia di Varese. Si può passeggiare nel campo, scattare fotografie dai colori autunnali, raccogliere e decorare le zucche. Tra le novità del 2025, per il divertimento di grandi e bambini, si trovano poi una piscina di mais in cui tuffarsi, animali nella fattoria e una pistaper scivolare sui gommoni.
Villaggio delle Zucche a San Martino Siccomario (PV)
Il Villaggio delle zucche di PuraVidaFarm si trova in provincia di Pavia, a San Martino Siccomario. Nato nel 2020, il pumpkin patch è arrivato alla sua sesta edizione tra laboratori di pittura, la fattoria didattica con tanti animali e i pedalò per la gita sul laghetto.
Il Campo dei Fiori a Galbiate (LC)
A Galbiate, infine, troviamo il Campo dei Fiori che, in occasione dell’autunno e del periodo di Halloween, si trasforma nel Campo delle Zucche. Aperto dal 19 settembre al 2 novembre, questo villaggio in provincia di Lecco offre un’esperienza unica per scoprire tutte le diverse varietà di zucca, dalla Hokkaido alla Cedrina, dalla Butternut alla zucca Spaghetti. Protagonista però è sempre la zucca di Halloween, pronta ad essere scelta e intagliata per la notte del 31 ottobre.