Artissima 2025, Internazionale d'Arte Contemporanea al via a Torino

Punta di diamante della Torino Art Week, Artissima edizione numero 32 è pronta ad accogliere il meglio dell'Arte Contemporanea negli spazi dell'Oval, tra ricerca e sperimentazione ascolta articolo

I giorni da segnare sul calendario sono quelli dal 31 ottobre al 2 novembre. Sono i giorni di Artissima, Internazionale d’Arte Contemporanea, per il quarto anno consecutivo diretta da Luigi Fassi. Gli spazi dell’Oval, a Torino, saranno animati dalla presenza di 176 gallerie italiane e internazionali, di cui 63 presentano progetti monografici.

Manuale operativo per Nave Spaziale Terra, è questo il titolo della Fiera 2025, ispirato dall’eclettica figura di Richard Buckminster Fuller e al suo omonimo libro del 1969 (edizioni Il Saggiatore). Per il quarto anno consecutivo Artissima trae ispirazione dal pensiero di una figura visionaria per proporre una riflessione collettiva, che, attraverso l’Arte, la sua comunità e la pluralità dei suoi linguaggi, intende offrire strumenti per interpretare e attraversare le complessità del presente.

Quattro sono le sezioni principali della fiera: Main Section, New Entries, Monologue/Dialogue e Art Spaces & Editions; e tre sezioni curate: Present Future, Back to the Future e Disegni. Volendo dare un po’ di numeri, possiamo dire che 26 delle gallerie presenti espongono a Torino per la prima volta, 5 di esse sono italiane. 63 sono i progetti monografici, 15 quelli speciali; mentre 36 sono i Paesi del mondo rappresentati, da 5 continenti.

Ricordiamo anche i Progetti speciali in fiera: Anonymous Art Project, il programma filantropico giapponese; Artissima e lo spazio: le nuove sinergie; Artissima Junior con Stefano Arienti per i piccoli visitatori della fiera; MADE IN, le residenze d’artista in azienda; WoW – World of Words, l’area editoria e il programma di talks; Artissima Digital, le AudioGuide e i Walkie Talkies.

CA-390

Ci sono, poi, i progetti speciali in città: The screen is a muscle, curato da Luca Lo Pinto alle Gallerie d’Italia - Torino; IDENTITY 2025: Mondi possibili. Dialoghi tra Arte e Letteratura; New Acid all’ex Giardino Zoologico; Renato Leotta all’Hotel Principi di Piemonte | UNA Esperienze; Paul Pfeiffer alla Pinacoteca Agnelli; Angharad Williams alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; le capsule collection di Nicola Bizzarri per VANNI occhiali.