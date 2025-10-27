Arabia Saudita, “Dream of the Desert”: il treno di lusso made in Italy

Il convoglio partirà da Riyadh e arriverà a Al Jouf con itinerari esclusivi che condurranno i passeggeri in destinazioni iconiche e luoghi normalmente inaccessibili del territorio. Sviluppato da Arsenale S.p.A. in collaborazione con Saudi Arabia Railways (SAR), il Ministero dei Trasporti del Regno, il Ministero della Cultura e la Saudi Tourism Authority (STA) unisce la tradizione del design e dell’artigianato italiani all’autenticità dell’ospitalità saudita

Trentuno suite private, due suite presidenziali, due carrozze ristorante con menù stellato curato da chef internazionali e una lounge Majlis. È stato presentato in anteprima, alla nona edizione del Future Investment Initiative di Riyadh, il mockup della carrozza di “Dream of the Desert”, il primo treno ultra-lusso dell’Arabia Saudita sviluppato da Arsenale S.p.A. in collaborazione con Saudi Arabia Railways (SAR), il Ministero dei Trasporti del Regno, il Ministero della Cultura e la Saudi Tourism Authority (STA). Un unveling che rappresenta l’anticipazione del lancio ufficiale del convoglio previsto per la fine del 2026.

Lusso sui binari

Il progetto si inserisce nel rilancio dell’offerta turistica e culturale di alta gamma in Arabia Saudita, posizionando “Dream of the Desert” come riferimento per i viaggi ferroviari di lusso in Medio Oriente. Il treno partirà da Riyadh e arriverà a Al Jouf, con itinerari esclusivi che condurranno i passeggeri in destinazioni iconiche e luoghi inaccessibili del territorio, offrendo servizi dedicati, lounge privata a terra e attività selezionate per soddisfare le esigenze di ciascun ospite.

“Il Dream of the Desert rappresenta la sintesi di due culture che condividono la stessa idea di bellezza e accoglienza”, ha dichiarato Paolo Barletta, CEO di Arsenale S.p.A. “Il progetto nasce da una visione condivisa e da un dialogo costante tra il Ministero, le istituzioni e le ferrovie locali, che ci ha permesso di unire l’artigianalità italiana con l’innovazione e l’ambizione di un Paese proiettato verso il futuro. È il primo passo di una piattaforma internazionale con cui vogliamo ridefinire il modo di viaggiare e valorizzare i territori, portando nel mondo un modello italiano che coniuga visione industriale, creatività e rispetto delle identità locali”.