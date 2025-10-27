Arabia Saudita, “Dream of the Desert”: il treno di lusso made in Italy

Il convoglio partirà da Riyadh e arriverà a Al Jouf con itinerari esclusivi che condurranno i passeggeri in destinazioni iconiche e luoghi normalmente inaccessibili del territorio. Sviluppato da Arsenale S.p.A. in collaborazione con Saudi Arabia Railways (SAR), il Ministero dei Trasporti del Regno, il Ministero della Cultura e la Saudi Tourism Authority (STA) unisce la tradizione del design e dell’artigianato italiani all’autenticità dell’ospitalità saudita
Trentuno suite private, due suite presidenziali, due carrozze ristorante con menù stellato curato da chef internazionali e una lounge Majlis. È stato presentato in anteprima, alla nona edizione del Future Investment Initiative di Riyadh, il mockup della carrozza di “Dream of the Desert”, il primo treno ultra-lusso dell’Arabia Saudita sviluppato da Arsenale S.p.A. in collaborazione con Saudi Arabia Railways (SAR), il Ministero dei Trasporti del Regno, il Ministero della Cultura e la Saudi Tourism Authority (STA). Un unveling che rappresenta l’anticipazione del lancio ufficiale del convoglio previsto per la fine del 2026.
Lusso sui binari
Il progetto si inserisce nel rilancio dell’offerta turistica e culturale di alta gamma in Arabia Saudita, posizionando “Dream of the Desert” come riferimento per i viaggi ferroviari di lusso in Medio Oriente. Il treno partirà da Riyadh e arriverà a Al Jouf, con itinerari esclusivi che condurranno i passeggeri in destinazioni iconiche e luoghi inaccessibili del territorio, offrendo servizi dedicati, lounge privata a terra e attività selezionate per soddisfare le esigenze di ciascun ospite.
“Il Dream of the Desert rappresenta la sintesi di due culture che condividono la stessa idea di bellezza e accoglienza”, ha dichiarato Paolo Barletta, CEO di Arsenale S.p.A. “Il progetto nasce da una visione condivisa e da un dialogo costante tra il Ministero, le istituzioni e le ferrovie locali, che ci ha permesso di unire l’artigianalità italiana con l’innovazione e l’ambizione di un Paese proiettato verso il futuro. È il primo passo di una piattaforma internazionale con cui vogliamo ridefinire il modo di viaggiare e valorizzare i territori, portando nel mondo un modello italiano che coniuga visione industriale, creatività e rispetto delle identità locali”.
Ospitalità saudita e alto artigianato italiano
Interamente progettato e realizzato in Italia negli hub di Brindisi (CPL) e Bergamo (Standgreen), il “Dream of the Desert” unisce la tradizione del design e dell’artigianato italiani all’autenticità dell’ospitalità saudita, trasformando il viaggio in un’esperienza culturale ed estetica. Gli interni, firmati dall’architetta e interior designer Aline Asmar d’Amman, rendono omaggio al patrimonio saudita e al tempo stesso allo stile contemporaneo italiano. La palette del deserto – con tonalità terrose, marroni sabbiosi e verdi d’oasi – è illuminata dal vetro soffiato di Murano che richiama il calore delle lanterne orientali. Gli interni celebrano la maestosità dei paesaggi del Regno, custodi di un’eredità architettonica millenaria e della suggestione del deserto.