Foliage, dove ammirare i colori dell'autunno in Italia e nel mondo

In Piemonte, il Monferrato, le Langhe e il Roero regalano scenari autunnali unici, con le vigne che virano dal rosso al ruggine e i borghi circondati da colline colorate. Spostandosi verso il Veneto, merita una tappa Valeggio sul Mincio, a pochi chilometri dal Lago di Garda. Qui si trova il Parco Giardino Sigurtà. Tra i punti di maggiore interesse ci sono il Viale delle Rose, il Labirinto, la Grande Quercia, i Giardini Acquatici, i Laghetti Fioriti e il Castelletto. Imperdibile, in autunno, il foliage degli oltre cinquecento aceri giapponesi che colorano il parco. In Friuli Venezia Giulia, la conca dei Laghi di Fusine è uno dei luoghi più affascinanti della regione: due laghi di origine glaciale, circondati da boschi di abete rosso alla base del gruppo montuoso del Mangart. In Toscana, il Monte Amiata, antico vulcano spento, in autunno si tinge di arancio e rosso e diventa protagonista di numerose sagre dedicate ai sapori del bosco. Proseguendo verso il centro Italia, le Foreste Casentinesi, con faggi, aceri e castagni, sono considerate tra le più colorate del Paese. L’Umbria regala panorami suggestivi sul Monte Subasio e nelle colline del Sagrantino e di Montefalco, mentre nel Lazio i Monti Cimini e la Riserva Naturale del Lago di Vico invitano a passeggiate tra faggete secolari. Più a sud, il Parco Nazionale della Sila, in Calabria, sorprende con i suoi boschi ideali per ammirare il foliage.