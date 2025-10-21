Foliage, dove ammirare i colori dell'autunno in Italia e nel mondo

Foliage, i luoghi più belli dove ammirare i colori dell'autunno in Italia e nel mondoLifestyle
Introduzione
Il foliage è diventato una vera tendenza, spinta dai social e dalla ricerca dello scatto più suggestivo da condividere. Tra ottobre e novembre i boschi si tingono di una luce rosso-aranciata che offre panorami ideali per una gita o una semplice passeggiata. Se il Giappone e il Canada sono mete iconiche per gli amanti di questa stagione, anche in Italia non mancano luoghi dove osservare lo spettacolo dei colori autunnali, dalle montagne alle città. Ecco i luoghi più suggestivi dove assistere allo spettacolo del foliage.
Quello che devi sapere
In Italia, tra colline e montagne
Le Alpi e gli Appennini offrono paesaggi mozzafiato per chi desidera camminare immerso nella natura. Per ammirare al meglio il foliage è importante scegliere la giusta altitudine: sopra i 1500 metri prevalgono le conifere, che restano verdi tutto l’anno, mentre tra i 1000 e i 1300 metri i boschi di querce, faggi e castagni si trasformano in una tavolozza di colori caldi. Dalle valli alpine alle colline appenniniche, lo spettacolo dei colori è visibile un po’ ovunque, anche a poca distanza dai centri abitati.
Altopiano del Renon e Merano, l’autunno in Alto Adige
L’autunno è la stagione ideale per scoprire il fenomeno del Lärchen brennen, quando i larici dell’Altopiano del Renon, insieme ad aceri, castagni, faggi e betulle, si tingono di tonalità che vanno dal giallo oro al rosso intenso. In meno di dodici minuti da Bolzano, la funivia del Renon porta su un balcone panoramico con vista sulle Dolomiti. Anche Merano, sempre in Alto Adige, offre un itinerario immerso nei colori stagionali con il Sentiero di Sissi, un percorso di 45 minuti che conduce ai Giardini di Castel Trauttmansdorff
Val di Funes e Val di Non, tra le Dolomiti e i meleti del Trentino
La Val di Funes, ai piedi delle Odle, rappresenta una delle espressioni più suggestive del foliage in Italia. Tra le iniziative in programma, durante l'autunno, l'escursione guidata sul Sentiero del Contadino con Günther Pernthaler, in programma nelle giornate di giovedì 23 e 30 ottobre e 6 novembre 2025. In Trentino, la Val di Non offre un panorama unico: i meleti e i vigneti si colorano di rosso e oro. Da non perdere un itinerario attorno al lago Tovel.
Dal Piemonte alla Calabria, il foliage lungo la penisola
In Piemonte, il Monferrato, le Langhe e il Roero regalano scenari autunnali unici, con le vigne che virano dal rosso al ruggine e i borghi circondati da colline colorate. Spostandosi verso il Veneto, merita una tappa Valeggio sul Mincio, a pochi chilometri dal Lago di Garda. Qui si trova il Parco Giardino Sigurtà. Tra i punti di maggiore interesse ci sono il Viale delle Rose, il Labirinto, la Grande Quercia, i Giardini Acquatici, i Laghetti Fioriti e il Castelletto. Imperdibile, in autunno, il foliage degli oltre cinquecento aceri giapponesi che colorano il parco. In Friuli Venezia Giulia, la conca dei Laghi di Fusine è uno dei luoghi più affascinanti della regione: due laghi di origine glaciale, circondati da boschi di abete rosso alla base del gruppo montuoso del Mangart. In Toscana, il Monte Amiata, antico vulcano spento, in autunno si tinge di arancio e rosso e diventa protagonista di numerose sagre dedicate ai sapori del bosco. Proseguendo verso il centro Italia, le Foreste Casentinesi, con faggi, aceri e castagni, sono considerate tra le più colorate del Paese. L’Umbria regala panorami suggestivi sul Monte Subasio e nelle colline del Sagrantino e di Montefalco, mentre nel Lazio i Monti Cimini e la Riserva Naturale del Lago di Vico invitano a passeggiate tra faggete secolari. Più a sud, il Parco Nazionale della Sila, in Calabria, sorprende con i suoi boschi ideali per ammirare il foliage.
Le città più alberate
Anche le grandi città offrono angoli in cui ammirare i colori autunnali. A Roma, i parchi di Villa Borghese e l’area di Trastevere sono tra le zone più scenografiche. A Torino, il Parco del Valentino, il Regio Parco e i viali alberati del centro offrono viste suggestive, così come i giardini delle Residenze Sabaude. A Milano, il Parco Sempione e le aree verdi dei Navigli permettono di scattare fotografie di impatto. Chi desidera viaggiare fuori dall’Italia può visitare Parigi, con i suoi giardini storici, o Londra, dove Hyde Park e il Serpentine Lake offrono un colpo d’occhio caratteristico sui colori autunnali. Anche Praga, Amsterdam e Berlino presentano ampie aree verdi che in questa stagione cambiano aspetto, mentre a Madrid il Parco del Retiro può regalare scatti unici.
Il Treno del Foliage, tra Piemonte e Svizzera
Fino al 16 novembre torna il Treno del Foliage: un percorso di 52 chilometri che collega Domodossola a Locarno, in Svizzera, attraverso la storica ferrovia della Vigezzina-Centovalli. 83 ponti e 31 gallerie da attraversare in poco meno di due ore. In mezzo il paesaggio della Val d'Ossola, della Valle Vigezzo e delle Centovalli con vedute e scorci panoramici sull'alto Piemonte e il Canton Ticino
Giappone e Canada, le mete internazionali più iconiche
Per chi desidera viaggiare lontano, Giappone e Canada rappresentano due mete di riferimento per il foliage. In Giappone, la stagione autunnale è diventata un periodo di forte richiamo turistico, paragonabile alla fioritura dei ciliegi. A Tokyo si possono ammirare i colori nei giardini Hama-rikyu, Koishikawa Korakuen, mentre a Kyoto luoghi come Arashiyama ed Eikando offrono panorami particolarmente suggestivi, con la possibilità di assistere anche alle illuminazioni serali. In Canada, patria dell’acero rosso, i boschi si tingono di tonalità accese di rosso e arancio, soprattutto nelle regioni orientali come Ontario e Québec. Da metà ottobre il periodo migliore si sposta verso sud, dove il clima più mite prolunga la stagione dei colori. Tra le destinazioni più note figurano la zona dei Grandi Laghi, le Cascate del Niagara e il parco Mount Royal di Montréal.