PizzAut e Playmobil, Nico Acampora e i “suoi” ragazzi diventano giochi

Pizzaioli e camerieri che hanno reso celebre PizzaAut diventano personaggi collezionabili e parte del ricavato delle vendite sosterrà CasAUTentica, un'iniziativa pensata per favorire l'autonomia e l'indipendenza dei ragazzi autistici

C’è Letizia che serve ai tavoli sorridendo. Matteone dietro al bancone che impasta e Nico Acampora che accoglie. E poi c’è il truck dove nasce quella che chiamano “la pizza più buona della galassia conosciuta”. Da oggi, quel progetto fatto di sogni e inclusione, diventa un gioco: i pizzaioli e camerieri che hanno reso celebre PizzaAut (la prima pizzeria gestita interamente da ragazzi autistici) diventano personaggi collezionabili di Playmobil e parte del ricavato delle vendite sosterrà CasAUTentica, un’iniziativa pensata per favorire l’autonomia e l’indipendenza dei ragazzi autistici. Il progetto verrà diffuso da Toys Center attraverso il catalogo di Natale, distribuito in 600 mila copie, dove è presente una pagina dedicata alla linea Playmobil x PizzAut e attraverso una campagna promossa sui canali digitali.

I set in vendita I set includono il celebre PizzAutobus, completo di personaggi e accessori, e tre figure iconiche: il Pizzaiolo, la Cameriera Letizia e Nico Acampora, fondatore di PizzAut, riprodotto con la barba lunga e gli inconfondibili occhiali rossi. Per ogni acquisto, Toys Center donerà parte del ricavato alla Fondazione PizzAut: 2 euro per ciascun personaggio (su 4,99 euro del prezzo originale) e 15 euro per ogni PizzAutobus (su 44,90 euro del prezzo originale). I fondi raccolti contribuiranno alla realizzazione di nuovi spazi in cui i ragazzi autistici possano imparare a gestire la quotidianità e sviluppare l'autonomia.

Gioco è "linguaggio universale" "Collaborare con PizzAut è per noi un modo per dimostrare che il gioco può essere un linguaggio universale capace di unire e abbattere barriere", ha affermato Fabio Brugnoli, Direttore Commerciale Toys Center, FAO Schwarz e Bimbostore. "Playmobil vuole ispirare i bambini a costruire un mondo più aperto e inclusivo", ha aggiunto Luigi Carillo, Country Manager Playmobil Italia. "Attraverso questa linea, portiamo nelle case un messaggio positivo di consapevolezza e rispetto". "Ogni prodotto PizzAut è un mattoncino simbolico per costruire autonomia e speranza", ha concluso Nico Acampora, fondatore della Fondazione.