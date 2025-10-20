OhmIQ rivoluziona il riscaldamento per i distributori di bevande

L'azienda ha presentato le sue due innovative soluzioni, ideali per le macchine da caffè: InstIQ e SteamIQ. Si tratta di due sistemi che, grazie alla Tecnologia Ohmic Array (OAT), offrono riscaldamento istantaneo, massima precisione e, soprattutto, la drastica riduzione del calcare all'interno del sistema che consente di diminuire significativamente gli interventi di manutenzione. "In OhmIQ rivoluzioniamo il riscaldamento dei liquidi grazie alla nostra tecnologia ohmica brevettata, fornendo soluzioni rapide ed efficienti dal punto di vista energetico che riducono gli sprechi, migliorano le prestazioni e possono trasformare intere filiere" ha affermato F rederique Pirenne, Amministratore Delegato. "Grazie alle nostre soluzioni, i fluidi possono essere riscaldati più velocemente e con una precisione mai raggiunta: un vantaggio sia per il consumatore che per il Pianeta”.

Come funziona la nuova tecnologia brevettata da OhmIQ

Il segreto risiede nella Tecnologia Ohmic Array (OAT), che utilizza elettrodi e controlli elettronici per far passare la corrente attraverso il liquido in modo sicuro, convertendo l'energia elettrica in energia termica per un riscaldamento istantaneo ed efficiente. In questo modo nessuna parte del riscaldatore supera la temperatura desiderata. Così si eliminano i depositi minerali che causano inefficienze e guasti e si prolunga la vita delle attrezzature. La temperatura del liquido è inoltre monitorata e regolata elettronicamente 60 volte al secondo: questa precisione assicura una riduzione del consumo energetico fino al 30% rispetto ai sistemi tradizionali. Il riscaldamento diretto evita infatti di dover mantenere costantemente caldi diversi litri di acqua, agendo solo quando necessario, e scongiura il rischio di perdite dovute al calcare. A Host, OhmIQ svelerà due sistemi destinati a sovvertire una volta per tutte le regole nei settori del Food & Beverage e dell'Hotellerie: InstIQ è il sistema di riscaldamento dell'acqua compatto e senza serbatoio ideale per macchine da caffè, distributori di bevande calde e attrezzature commerciali. Compatto, facile da integrare e senza necessità di manutenzione , InstIQ aiuta i professionisti del caffè a ridurre i costi e ad offrire un caffè eccezionale perché preparato con acqua fresca e non riscaldata da ore nei serbatoi. SteamIQ è invece la soluzione a vapore ad alte prestazioni, pensata per applicazioni particolarmente esigenti come macchine per caffè espresso, torrefattori, forni a vapore e attrezzature per la preparazione di cibi: raggiunge la produzione di vapore più rapidamente rispetto ai sistemi convenzionali, supportando prestazioni affidabili anche con carichi di lavoro diversi, aumentando la durata delle apparecchiature e riducendo il rischio di guasti meccanici grazie all'assenza di parti mobili.