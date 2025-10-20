La Sposa Curvy, per vestire tutte le forme della bellezza

La mission è quella di permettere alle donne di tutte le fisicità di sentirsi bene con se stesse, soprattutto in uno dei momenti più belli della propria vita: la scelta dell’abito da sposa. Per questo Sposa Curvy è in grado di eliminare il rischio di vedersi proporre abiti non adatti al proprio corpo. Il brand sfida da sempre i preconcetti sulla moda per le donne curvy, permettendo loro di esprimere la propria personalità e di sentirsi al centro dell'attenzione. Senza compromessi. Ogni donna deve sentirsi orgogliosa e rappresentata nel suo abito da sposa.

Grazie al metodo sartoriale “Senzataglia”, viene realizzata una collezione capace di abbracciare ogni corpo con rispetto e stile, senza costringerlo in numeri o misure. Il concetto di taglia, vista come un limite, viene superato, e ci si concentra sulla Brideshape di ogni sposa, per valorizzarla e renderla unica. Gli abiti vengono realizzati per assecondare ogni desiderio della sposa: totale libertà, zero costrizioni.

La consulenza Brideshape unisce l’analisi delle forme reali (non standardizzate) all’esperienza visiva delle teline sartoriali da indossare durante la consulenza. Il corpo non viene adattato all’abito, ma l’abito prende forma sulle proporzioni reali della sposa, guidato da una Curvy Specialist formata appositamente sul metodo Senzataglia.

Una maestria sartoriale 100% made in Italy che si basa su materiali di alta qualità sempre di moda: pizzi francesi, tessuti pregiati, finiture artigianali.

Ogni abito nasce da un profondo legame con ogni sposa, perché ognuna di loro è la più importante fonte d’ispirazione, ed ogni abito è progettato con cura per valorizzare ogni tipo di corpo. La nuova collezione celebra dunque l'individualità di ogni donna, diventando uno strumento di empowerment e self-confidence. La creatività si declina su una gamma ampia di stili, da quelli più audaci e innovativi con tessuti luminosi e semi-trasparenze, a quelli più regali e scultorei, alle linee più leggere ed eteree in chiffon e georgette.

Sposa Curvy è un atelier artigianale che nasce dall’intuizione e della creatività di Cinzia Pizzichini e Francesca Salvatorelli. Con sede nelle Marche, a Montegranaro (FM), il brand si fa portavoce di una filosofia della bellezza che supera i preconcetti di una moda standardizzata a favore di una visione “senza taglia” che è divenuta concreta attraverso il metodo sartoriale che da questa filosofia prende il nome.

Ogni donna ha una storia da raccontare. Quella storia comincia prima dell’abito.