Claire Lynch: “Sui diritti oggi rischiamo di fare passi indietro”

La scrittrice britannica con il suo romanzo "Una questione di famiglia" si muove tra presente e passato: è il 1982 Dawn ha un marito e una bambina, ma si innamora di quella che all'inizio sembra solo una nuova amica. Inaccettabile per il tribunale che una madre omosessuale mantenga la custodia della figlia. Quarant'anni dopo la piccola Maggie ormai adulta dovrà farei i conti con le verità nascoste. "Per me la letteratura - spiega Lynch - è un modo per avviare il dialogo senza voler imporre un solo punto di vista"