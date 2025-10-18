Quadriennale di Roma, un'edizione Fantastica

Il progetto voluto da Luca Beatrice e a lui dedicato dopo la sua scomparsa si divide in 5 sezioni per raccontare l'arte contemporanea dei primi 25 anni del XXI secolo. Fino al 18 gennaio al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Abbiamo intervistato il presidente e i curatori
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi