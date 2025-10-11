Non solo Piramidi, così l’Egitto racconta la sua arte

Quando pensiamo all’Egitto, principalmente pensiamo alle Piramidi, ai faraoni, ai geroglifici, a una civiltà plurimillenaria che affonda le radici nella Storia. Eppure, oggi, l’Egitto artistico guarda anche avanti e lo fa, in particolare, con alcune manifestazioni che mettono in relazione il passato glorioso, con il presente. È il caso di Art d’Egypt, mostra d’Arte contemporanea che si avvale di uno scenario unico al mondo: le Piramidi di Giza
