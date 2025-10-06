Come saranno (o dovrebbero essere) le città del futuro?

Come possiamo rendere le città più sostenibili e "leggere" per il pianeta? Secondo Ann-Sofi Rönnskog e John Palmesino, curatori dell'edizione 2025 della Triennale di Architettura di Lisbona, serve "ripensare il concetto di abitare nel mondo”. “Abbiamo tutte le capacità per cambiare le cose. Dobbiamo solo decidere, e dobbiamo farlo insieme”, spiegano a Sky Tg24 Insider. "Le città stanno annegando nei propri detriti. Ricordiamoci che abbiamo un solo pianeta, e dobbiamo preservarlo"