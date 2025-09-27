Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Appiani, l’inquilino illustre che porta il Neoclassicismo a Milano

Sabrina Rappoli

Ritratto di Francesca Lechi, Andrea Appiani

La mostra "Appiani. Il Neoclassicismo a Milano" occupa il piano nobile del Palazzo Reale, fino all'11 gennaio, per dare spazio ai quadri del primo pittore alla corte di Napoleone in Italia. Le interviste al direttore Domenico Piraina e ai curatori dell'esibizione

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ