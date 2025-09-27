Tartufo bianco, Città di Castello in festa per la "trifola"

Città di Castello, una fra le capitali nazionali del prelibato e profumato prodotto della terra, è pronta ai nastri di partenza della stagione di raccolta autunnale ed invernale che, calendario alla mano, si apre domani in Umbria, domenica 28 settembre, ultima domenica del mese ascolta articolo

Città di Castello, una fra le capitali nazionali del prelibato e profumato prodotto della terra, è pronta ai nastri di partenza della stagione di raccolta autunnale ed invernale che, calendario alla mano, si apre domani, domenica 28 settembre in Umbria, ultima domenica del mese – Appuntamento da non perdere la “45esima edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato”, da venerdi 31 ottobre a domenica 2 novembre nel centro storico di Città di Castello.

La “trifola” Se c’è un posto unico in Italia dove si respira il profumo e si mangia tartufo tutto l’anno, nelle sue irresistibili quattro varianti stagionali, dove nasce una trifola su tre che arriva sulle tavole di tutto il mondo grazie agli oltre 1.000 “cavatori” (tartufai) del territorio e ai quasi 3.000 cani, campioni del fiuto, protagonisti straordinari di una tradizione plurisecolare, questo posto è senza dubbio Città di Castello ed il territorio del comprensorio altotiberino. Statistiche e ricerche degli ultimi anni confermano questo primato a partire dall’incidenza dei “cavatori” in possesso di regolare tesserino rispetto agli abitanti: Città di Castello si piazza ai primi posti a livello nazionale.

I tartufai La presenza dei tartufai è in continua crescita tanto che nel corso del 2025, Afor (Agenzia Forestale Regionale) ha rilasciato 50 nuovi tesserini. Tra gli aspiranti raccoglitori, con cane al guinzaglio, vanghino e bisaccia, ci sono sempre più giovanissimi di età compresa 16 – 25 anni: fra loro, ogni anno di più, anche le donne che si sono avvicinate alla ricerca dei tartufi per vari motivi fra cui quello di stare a contatto con la natura. Accanto agli aspiranti “tartufai”, quasi a volerli proteggere e coccolare, ci sono i veterani del “vanghino”, capitanati dal presidente dell’Associazione Tartufai Alto Tevere (fondata nel 1986), Andrea Canuti.

Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato La tendenza in aumento dei cercatori attivi e il crescente interesse per il settore si conferma nel momento in cui si avvicina la data del taglio del nastro della 45esima edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato”, da venerdi 31 ottobre a domenica 2 novembre, la manifestazione fra le prime in Italia, con cui il comune di Città di Castello e l’Ente Fiera, proietterà nel futuro la storia di una tradizione secolare e di un prodotto prelibato ed apprezzato in tutto il mondo come lo straordinario territorio di rara bellezza che lo circonda. I visitatori avranno l’opportunità di incontrare grandi chef, esperti di enogastronomia, aspiranti cuochi provenienti dal mondo della scuola, che saranno protagonisti di show cooking, laboratori e conversazioni. Nei ristoranti si potranno degustare piatti al tartufo con menù speciali, lo street food con i sapori della cucina tipica italiana, umbra ed internazionale popolerà vicoli e piazze insieme a una vasta scelta di prodotti agroalimentari a chilometro zero.