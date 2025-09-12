Ue, aspettativa vita media 81,7 anni: Italia, Svezia e Spagna in cima

Nonostante i dati rassicuranti, in Europa restano grandi differenza tra un Paese e l'altro. I Paesi dell’Est Europa rimangono quelli in cui si vive meno: la Bulgaria è il fanalino di coda con 75,9 anni, ma anche Lituania, Lettonia, Romania e Ungheria hanno un’età media molto sotto gli ottant’anni. C’è da evidenziare, però, che sono stati proprio questi Stati ad avere registrato un incremento maggiore negli ultimi anni. La Lituania, da quando è entrata a far parte dell’Unione europea nel 2004, ha aumentato l’aspettativa di vita di oltre cinque anni