Ue, aspettativa vita media 81,7 anni: Italia, Svezia e Spagna in cima

Introduzione
I cittadini europei sono più vecchi, ma possono consolarsi contando sul fatto di avere un'aspettativa di vita più lunga davanti a loro. I dati Eurostat raccolti nel 2024 mostrano, infatti, come la speranza di vita per gli abitanti dell’Unione europea sia stata di 81,7 anni. Si tratta del valore più alto da quando l’agenzia di statistica europea prende in esame il dato. E gli italiani sono quelli che vivono più a lungo, circa 84 anni, alla pari con svedesi e spagnoli
Quello che devi sapere
Il Giappone è il luogo in cui si vive più a lungo al mondo
Il dato europeo è un vero e proprio record se si pensa che, vent’anni fa, gli abitanti dell'Unione avevano un’aspettativa di vita di tre anni inferiore. I Paesi europei si posizionano sempre in alto anche nel confronto con gli Stati più sviluppati del mondo. Negli Stati Uniti si vive meno, circa 79,6 anni: 78,4 in Cina e solo 72,8 in Russia. Il luogo del mondo dove le persone sono più longeve resta, però, il Giappone, con una media intorno agli 85 anni
In Europa si vive meno nei Paesi dell'Est
Nonostante i dati rassicuranti, in Europa restano grandi differenza tra un Paese e l'altro. I Paesi dell’Est Europa rimangono quelli in cui si vive meno: la Bulgaria è il fanalino di coda con 75,9 anni, ma anche Lituania, Lettonia, Romania e Ungheria hanno un’età media molto sotto gli ottant’anni. C’è da evidenziare, però, che sono stati proprio questi Stati ad avere registrato un incremento maggiore negli ultimi anni. La Lituania, da quando è entrata a far parte dell’Unione europea nel 2004, ha aumentato l’aspettativa di vita di oltre cinque anni
L'età media degli europei più alta degli altri continenti
L’unico periodo in cui l’aspettativa di vita si è ridotta in Europa è stato quello nel biennio 2020-2021, probabilmente a causa della pandemia. In un quadro di così ampia longevità è nell'ordine delle cose un innalzamento dell’età media. L’Unione, negli ultimi anni, ha visto crescere questo dato, diventando una delle regioni più anziane del pianeta. In media gli europei hanno 44,7 anni, molto più di americani (38,5) e cinesi (40,1)
Parallelamente la natalità resta al palo
La longevità degli europei non è stata compensata da un tasso di natalità altrettanto elevato. L’Italia, ad esempio, è il Paese più anziano dell’Ue, con una popolazione che ha in media 48,7 anni. Secondo alcune stime di Eurostat, entro il 2050 oltre il 30% degli abitanti dell'Unione eurpea avrà più di 65 anni, creando difficoltà al mondo del lavoro e appesantendo il sistema previdenziale. Una sfida che le istituzioni presto affrontare nella sua complessità