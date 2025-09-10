Giro d'Italia dell'innovazione, l'11/9 a Stra l'intreccio moda-IA

“Trame Intelligenti: l’intreccio tra moda ed intelligenza artificiale” è il titolo della nuova tappa. Lineapelle on the Road è il percorso voluto dalla Mostra internazionale delle pelli, accessori, componenti, tessuti per calzature. L'evento dell'11 settembre analizza l'intreccio tra moda e tecnologia. L'appuntamento a partire dalle 17:00 al Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi a Stra (Venezia)

Un incontro per chiarire il rapporto tra moda, innovazione tecnologica e intelligenza artificiale. Andrà in scena a Stra l'11 settembre, dalle 17, al Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi, nell'ambito di “Lineapelle on the Road”, nuova tappa del road show itinerante nei vari distretti della penisola. Il titolo scelto è “Trame Intelligenti: l’intreccio tra moda ed AI” e si inserisce nel Giro d'Italia dell'Innovazione.

I dati del settore

Nei primi nove mesi del 2024 il comparto calzaturiero del Veneto ha registrato un calo del 13% dell'export rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Se si allarga la considerazione alla flessione nazionale - secondo la fotografia scattata dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda per Assocalzaturifici - si attesta invece a -8,4%, con una flessione del fatturato del 9,4%. Le cinque destinazioni dell’export regionale che coprono il 61,6% del totale, sono Francia (-8,4%), Germania (-17,7%), Polonia (+18,4%), Spagna (-0,7%) e USA (-22,8%). Il primo trimestre 2025 ha evidenziato un ulteriore calo dell’esportazione.

La resilienza e il riscatto dei distretti tradizionali passano per la necessità di una profonda innovazione tecnologica e di un maggiore livello di specializzazione dei suoi addetti. Il gap da colmare è innanzitutto tecnologico. Tra le neo-figure professionali più richieste troviamo i fashion Data scientist che analizzano grandi quantità di dati per prevedere tendenze, comportamenti dei consumatori e ottimizzare le strategie di marketing o gli sviluppatori di sistemi basati sull’AI, volti a migliorare l'esperienza del cliente, come chatbot, assistenti virtuali e raccomandazioni personalizzate.

L'evento

“L’idea – ha detto la Ceo di Lineapelle, Fulvia Bacchi – è provare a ricomporre per quanto possibile, con percorsi innovativi, dal basso, le criticità del settore. La filiera della moda italiana e, in particolare, le aziende espositrici di Lineapelle da mesi devono fare i conti con un panorama mutato, la crisi si è fatta sentire e si fa sentire. Abbiamo quindi avviato un percorso che prevede di esaminare alcuni strumenti innovativi che possono essere di aiuto per le aziende del settore. L’intelligenza artificiale è tra questi”. Sono stati invitati all’evento: Andrea Salmaso, sindaco di Stra, Nicoletta Allibardi, componente di Giunta della Camera di Commercio di Padova. Tra i relatori: Emanuele Frontoni, co-director del VRAI Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab e professore di informatica Università degli Studi di Macerata, Valter Fraccaro, Presidente della Fondazione SAIHUB, Paolo Ghezzi, Direttore Generale InfoCamere, Oliviero Casale, Innovation Manager UniProfessioni, Alberto Masenadore, Ceo Peron Shoes.