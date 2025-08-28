Mostra del Cinema 2025, cosa fare a Venezia: 10 luoghi da vedere

Perdersi tra calli, campi e campielli e sentirsi protagonisti di un film. La città lagunare regala scorci unici. Il Ponte di Rialto è molto più di un attraversamento sul Canal Grande, arteria principale della città su cui affacciano i palazzi più belli della Serenissima: è stato set di numerosi film, da Casanova di Lasse Hallström a The Tourist con Johnny Depp e Angelina Jolie. Difficile immaginare un film girati a Venezia che non passi per Piazza San Marco: da La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino a 007 – Casinò Royale e Indiana Jones e l’ultima crociata. Alla Ca' d'Oro sono state invece girate alcune riprese di Giulietta e Romeo di Renato Castellani (1954) e l'Hotel Gritti è stato teatro degli spettacolari inseguimenti di un affascinante Roger Moore in versione 007 veneziano. A Palazzo Ducale, infine, sono legate le trasposizioni cinematografiche dell'Otello di Shakespeare: dalla versione di Orson Welles del 1952 a quella di Franco Zeffirelli del 1986.