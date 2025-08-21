Lifestyle
In città camminiamo più veloci di 40 anni fa. Anche per il cellulare
Non è solo un'impressione: ci muoviamo davvero più rapidamente. Lo ha rilevato uno studio del Mit, analizzando circa 600 ore di filmati in tre città americane, tramite l'intelligenza artificiale. Tra i motivi ipotizzati, anche l'uso dello smartphone
