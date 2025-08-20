Ristoranti in luoghi insoliti, ecco i 10 più strani al mondo

Introduzione
Un nuovo ristorante all'interno di un cimitero in Svizzera. È questo il nuovo progetto lanciato dalla direzione del crematorio di Bremgartenfriedhof di Berna, che ha deciso di trasformare gli ormai inutilizzati spazi della struttura, dedicati alle urne funerarie, in un locale. Si chiamerà “La vie”, cioè “la vita” in francese. Le due stanze all'interno del crematorio negli anni sono state impiegate sempre meno frequentemente e, non potendo essere abbattute, saranno ora “riqualificate”.
Ma non è l'unico progetto insolito. Esistono diversi ristoranti in giro per il mondo che sorgono in luoghi unici e improbabili. Vediamoli insieme
Quello che devi sapere
La Vie, Svizzera
Il nuovo ristorante sarà arredato in stile Belle Époque, in riferimento all'epoca in cui crematorio è stato fondato. Come ha precisato la responsabile del crematorio, Mirjam Veglio, “non ci sono state opposizioni di natura morale o etiche, mentre sono emerse domande di carattere legate e legate ai permessi di utilizzo dei luoghi, poiché si tratta di un'idea pionieristica”. L'obiettivo, per Veglio, è quello di “fare qualcosa di bello”.
Ithaa Undersea Restaurant, Maldive
Ma non è l'unico progetto. Nel mondo esistono diversi locali che sorgono in location davvero insolite. È il caso, per esempio, dell'Ithaa Undersea Restaurant alle Maldive: un ristorante sottomarino, situato cinque metri sotto il livello del mare, e dotato di pareti trasparenti che consentono di gustare le specialità locali circondati da squali, mante, pesci e coralli
El Diablo, Lanzarote
Altrettanto fuori dal comune è anche il ristorante El Diablo, a Lanzarote in Spagna. Si tratta di un locale costruito sopra un vulcano attivo, che cucina alimenti sfruttando il calore geotermico, con una griglia posizionata sopra una fessura che emette aria molto calda
The Rock Restaurant, Zanzibar
Situato su una piccola roccia al largo della spiaggia di Michamvi Pingwe, a Zanzibar, The Rock Restaurant è raggiungibile a piedi, solo con la bassa marea, e in barca, quando c'è l'alta marea. Le specialità della cucina sono pesce, aragoste, polpi e spezie
Treepod Dining, Thailandia
Mangiare su un albero è possibile al Treepod Dining, in Thailandia. Situato su alberi tropicali nella giungla dell'isola di Koh Kood, il locale permette ai clienti di gustare i propri piatti all'interno di un “nido” di bambù sospeso tra i rami
Dinner in the Sky
Un tavolo sospeso su una gru a 50 metri d'altezza. È questo invece il ristorante itinerante Dinner in the Sky, che organizza cene ed eventi in tutto il mondo. I clienti hanno la possibilità di mangiare sospesi in aria, godendo di una splendida vista panoramica dall'alto
Fangweng Restaurant, Cina
In Cina esiste infine un ristorante a strapiombo sul fiume Yangtze. Si tratta del Fangweng Restaurant, che sorge su una parete rocciosa, a due passi dalla grotta di Sanyou. È dotato anche di un balcone sospeso, con un pavimento trasparente che permette ai commensali di vivere un'esperienza unica, camminando sul vuoto
Labassin Waterfall Restaurant, Filippine
Per gli amanti delle cascate, la location ideale è Labassin Waterfall Restaurant nelle Filippine. Si tratta di un ristorante che sorge ai piedi di una cascata artificiale, nella provincia di Quezon, sull’isola di Luzon. I tavoli sono immersi nell’acqua bassa del fiume e la cucina è tradizionale
Ali Barbour’s Cave Restaurant, Kenya
In Kenya è possibile invece mangiare all'interno di una grotta calcarea naturale, a pochi passi dalla spiaggia. Si tratta di Ali Barbour’s Cave Restaurant a Diani Beach, un locale che offre cucina internazionale e fusion africana all'interno di una antichissima location suggestiva
Ristorante SnowCastle, Finlandia
Per gli amanti del freddo e della neve invece il ristorante perfetto potrebbe essere lo SnowCastle. Situato in un castello di neve e ghiaccio vicino al Golfo di Botnia, il locale consente ai clienti di mangiare tipici piatti finlandesi su tavoli fatti di ghiaccio. La particolarità sta nel fatto che la struttura viene ricostruita ogni anno da zero