‘99% of Italy’, la prima campagna nazionale contro l’overtourism

Viviamo nell’epoca del turismo usa e getta, la cosiddetta Check-list Era: si viaggia per dire di esserci stati, per collezionare foto virali. Secondo i dati dell’Osservatorio Turismo, circa il 70% dei turisti che visitano il nostro Paese si concentra su appena l’1% del territorio nazionale. Per contrastare questo fenomeno, Visit Italy invita a guardare oltre. Perché l’Italia non è fatta solo di monumenti famosi ma è fatta di piazze dove ci si saluta per nome, di artigiani e comunità che vivono fuori dalle mappe