Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Home-swapping mania, +32% di scambi casa nel mondo per l’estate 2025

Costanza Ruggeri

Costanza Ruggeri

Sempre più persone, in Italia e nel mondo, scelgono di scambiarsi le chiavi di casa per scoprire nuovi luoghi, ridurre i costi e vivere esperienze autentiche. Il numero di scambi previsti nel 2025, finora, è di oltre 363.700 a livello mondiale con un incremento del 38% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tra le destinazioni più richieste Francia, Spagna, Regno Unito, Germania e Paesi Bassi. Ne parliamo questa settimana con Emmanuel Arnaud, Co-fondatore di HomeExchange, piattaforma di home-swapping

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ