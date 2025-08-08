Home-swapping mania, +32% di scambi casa nel mondo per l’estate 2025

Sempre più persone, in Italia e nel mondo, scelgono di scambiarsi le chiavi di casa per scoprire nuovi luoghi, ridurre i costi e vivere esperienze autentiche. Il numero di scambi previsti nel 2025, finora, è di oltre 363.700 a livello mondiale con un incremento del 38% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tra le destinazioni più richieste Francia, Spagna, Regno Unito, Germania e Paesi Bassi. Ne parliamo questa settimana con Emmanuel Arnaud, Co-fondatore di HomeExchange, piattaforma di home-swapping