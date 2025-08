In che direzione sta andando la letteratura giapponese?

L’Akutagawa e il Naoki, due dei principali premi letterari, non sono stati assegnati. In passato è successo più volte che non fossero individuati vincitori, ma non capitava da parecchi anni che entrambi andassero a vuoto. “Gli esperti se lo auguravano perché c’è bisogno di dare una scossa a un panorama che è in crisi: il livello dei romanzi si è abbassato e c’è un vuoto sul fronte dei giovani autori ”, spiega a Skytg24 Insider Gianluca Coci, professore di Lingua e letteratura del Giappone all’Università di Torino