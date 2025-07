Celeste, la meravigliosa storia della governante di Marcel Proust

La vita di Celeste Albaret

Celeste Albaret si imbatte nello scrittore, dandy rampante della belle époque francese, nel 1913, alla vigilia dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, quasi per caso. A frequentare Proust, infatti, è il marito di Celeste, Odillon, autista di taxi di cui lo scrittore è cliente abituale. Ed è lui a far nascere un incontro destinato a cambiare la vita di entrambi. Celeste, giovane e inesperta venuta dalla campagna, conquista col suo spirito fresco e libero Proust, che la vuole al suo fianco come governante e segretaria, affidandosi sempre più a lei, litigandoci, facendoci pace, scoprendo di non poterne fare a meno.