AAA casa in Italia cercasi, lo straniero investe nel Bel Paese

Arrivano in Italia per una vacanza e ci tornano poi per comprare casa. Che sia per la pensione (46,3%), per un cambio vita (30,8%), per le vacanze (16%) o come investimento (6,3%), il Bel Paese resta la destinazione immobiliare più desiderata al mondo. È quanto emerge da un’indagine condotta da Gate-away.com. Il maggior numero di potenziali acquirenti proviene dagli Stati Uniti (30,98%). La Toscana rimane una meta privilegiata ma, soprattutto negli ultimi tempi, stanno prendendo piede Sicilia, Lombardia e Puglia