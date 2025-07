Ortea Palace, da edificio delle Poste a hotel cuore di Siracusa

Un soggiorno all'Ortea Palace di Siracusa non è soltanto accogliente, distensivo, comodo; significa anche mettersi alla prova con una serie di experience che rendono ancora più piacevole la permanenza. Lo abbiamo visitato per la rubrica FLASH ascolta articolo

L'edificio che ospita l'Ortea Palace si trova a Ortigia, a Siracusa, costrurito negli anni '20 del '900. Fino ai primi del 2000 è stato la sede delle Poste cittadine, poi, la famiglia Russotti lo ha acquistato e ha trasformato questo edificio in un hotel a 5 stelle. La clientela dell'albergo è variegata, con una prevalenza di americani; turisti affascinati da questa parte della Sicilia - la costa orientale - che regala gioielli naturalistici e architettonici di fama inernazionale.

La famiglia Russotti, siciliana di Messina, è la proprietaria di questo e di altri alberghi: a Giardini Naxos, Venezia, Milano e Roma. La società di famiglia, che ha sempre guardato all'internazionalità, è nata come impresa di costruzioni negli '70, dalle idee imprenditoriali dei nonni, dello zio e dei genitori del sig. Giovanni, che della Russotti Gestioni Hotels è Ceo. Attualmente tutti i loro alberghi riportano il brand Marirott, nello specifico quello di Ortigia è un Marriott "Autograph Collection". "Un giorno", racconta Giovanni Russotti, "nel corso di una riunione a Palermo alla quale stavo partecipando insieme con mio zio, venimmo a sapere che le Poste italiane mettevano in vendita alcuni palazzi di loro proprietà. Uno di questi era l'albergo nel quale siamo ora, che noi abbiamo reso tale grazie a una ristrutturazione importante, sempre rispettosa del palazzo originale. Con mio zio - dopo qurlla riunione - decidemmo di venire a Ortigia a dare un'occhiata e lui - che era un visionario - si innamorò subito di questo posto, immaginando sarebbe diventato essere una volta completato il restauro". Quanto è importante, sig. Giovanni, questo luogo per questa città? "Questa è la nostra ambizione, creare un luogo della città. Vogliamo che sia uno dei punti di riferimento della città e ringrazio di cuore tutti coloro che collaborano con noi perché questo si realizzi ogni giorno".

All'Ortea Palace non ci si annoia, perché qui si possono diversificare le esperienze. Il Cabinet of Curiosities, strettamente legato alla struttura, accoglie gli ospiti per un corso di calligrafia anche su papiro, che della struttura stessa è un simbolo. In aggiunta o in alternativa, si può frequentare una cooking class, guidata da Salvatore Barbara, Executive Chef dell'Ortea Palace, che accompagna i partecipanti - tanto per cominciare - al mercato cittadino, pieno di prelibatezze culinarie, colori, odori, suoni, che consentono di conoscere meglio la città e le sue tradizioni. Maria Paola Dierna, Sales Manager di Russotti Gestioni Hotels, va molto fiera della cooking class, una delle experience più apprezzate da chi soggiorna all'Ortea Palace. "Dopo aver fatto la spesa al mercato gli ospiti salgono al rooftop e insieme cucinano; al termine degustano tutti insieme quanto loro stessi hanno preparato".

Gli appassionati di teatro, in particolare di teatro antico, possono godere di un'altra experience messa a disposizione dall'hotel: una o più serate al teatro greco di Siracusa, per uno degli spettacoli che Inda mette in cartellone ogni anno. Con l'occasione si può partecipare agli incontri con i registi e gli attori coinvolti, di volta in volta, nel progetto. "Inda è una macchina meravigliosa, perché credo che sia uno dei pochi teatri pubblici in Europa che vive col 70% di fondi da sbigliettamento", ci dice Francesco Italia, presidente della Fondazione Inda e Sindaco di Siracusa. Gli fa eco Marina Valensise, consigliere delegato Fondazione Inda "Se al pubblico offri un prodotto di qualità e facendo una estrema attenzione al testo e alla priorità che il testo deve avere, il risultato - poi - si vede".

Per quanti amano rilassarsi nella Spa, è possibile godere di massaggi e trattamenti personalizzati, grazie alla presenza di personale specializzato; oppure, se si desidera conoscere il territorio in maniera approfondita, magari con una visita ad hoc a qualche paese dell'entroterra, Ortea Palace può organizzare delle visite guidate. Noi siamo stati a Noto, perla del Barocco e patrimonio Unesco dell'Umanità: un'esperienza che ricorderemo a lungo!