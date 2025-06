Digital Detox Festival, disconnettersi per ricaricarsi

Al via oggi nel suggestivo scenario di Sauris, borgo montano delle Alpi Carniche, un evento unico in Europa che si propone come una risposta concreta alla crescente pressione della vita digitale. Ogni giorno trascorriamo in media 6 ore e 40 minuti davanti a uno schermo. 100 giorni in un anno. Fino al prossimo 22 giugno, personalità del mondo della divulgazione, del giornalismo e della psicologia ci danno appuntamento in Friuli Venezia Giulia per aiutarci a trovare il giusto equilibrio tra vita online e offline