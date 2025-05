Tutto il tempo del Kintsugi, l’arte del restauro giapponese

Ci vogliono tempo, pazienza e oro per imparare questa antica tecnica che dal XV secolo a oggi continua a incantare per la sua bellezza e profondità. Ce lo racconta Anita Cerrato, una delle poche specialiste italiane che ha appreso questa arte a Kyoto e oggi la insegna anche in contesti terapeutici e sociali, con un lavoro che unisce restauro, filosofia e cura delle persone