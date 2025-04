EICMA Riding Fest a Misano, programma ed eventi

Dal 25 al 27 aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli torna la grande festa con ingresso gratuito. Un appuntamento unico al mondo, più di 400 moto in prova su strada e off-road, ma anche experience dedicate ai più giovani, intrattenimento, spettacolo e turni in pista

Sul sito ufficiale dell'esposizione è attiva la procedura d’iscrizione. Gli appassionati possono accedere al ticket shop per registrarsi e ottenere il titolo d’ingresso che consentirà l'entrata nel paddock del circuito dove ci saranno più di 400 moto in prova, spettacoli, intrattenimento, iniziative speciali, formazione e gaming. Il biglietto gratuito permetterà l'accesso all’area paddock e all’evento, mentre ogni appassionato potrà successivamente richiedere e attivare le varie experience di guida direttamente sul posto rivolgendosi ai desk delle case costruttrici e nelle varie aree tematiche fino a esaurimento della disponibilità dei veicoli.

Con lo slogan "Ne avete viste tante, ora è tempo di provarle", dal 25 al 27 aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori) chiama nuovamente a raccolta il suo grande pubblico nel cuore della Motor Valley per un raduno unico al mondo ideato lo scorso anno per celebrare i 110 anni della manifestazione. Tre giorni all'insegna di demo ride gratuite su asfalto nel territorio circostante il circuito, test off-road su uno specifico fettucciato aperto sia alle enduro specialistiche che alle bicilindriche e turni di prova sulla pista internazionale, unica esperienza a pagamento presto acquistabile online, in sella alle migliori supersportive e alle potenti hypernaked.

Proposte per i più giovani

Tre le proposte specifiche ideate per i giovani, a cominciare dalla novità introdotta quest'anno, ovvero la pista prova dedicata ai "cinquantini", la cosiddetta "Area 51", per poi passare alla zona "Hashtag 125" dove sarà possibile testare le ottavo di litro e chiudere con un contenuto propedeutico pensato per i bambini e le bambine dai sei ai dodici anni, Eicma For Kids, sviluppato grazie alla collaborazione con la Fmi, la Federazione Motociclistica Italiana.Tra le iniziative speciali è stato dato spazio ai contenuti e alla formazione sulla sicurezza con i tecnici federali, il motorally e il flat track. Presenti ovviamente alcune leggende del Motorsport.

I marchi in esposizione

Tra i marchi moto che hanno già confermato la loro presenza troviamo Aprilia, Betamotor, Benelli, BMW, CF MOTO, Ducati, Etriko, Fantic, GASGAS, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Kawasaki, Kove, KTM, Moto Guzzi, Moto Morini, Mondial, Morbidelli, MV Agusta, Next, Royal Enfield, SWM, Suzuki, Triumph, TM Moto, T-Moto, Voge, Yamaha, Zero Motorcycles e Zontes.