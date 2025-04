Artista indie rock di Bournemouth, Chloe Slater sta già lasciando il segno con la sua furia travolgente. Di recente è uscito il suo secondo EP, "Love Me Please": un manifesto di ribellione, denuncia sociale e un inno alla libertà delle donne di “decidere per la propria vita”. In una chiacchierata improvvisata poco prima di salire su un palco a Dublino, abbiamo sviscerato alcuni dei suoi nuovi brani e parlato di femminismo, politica inglese, nuove generazioni, odio dilagante sui social e Harry Potter