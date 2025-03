Si rinnova l’appuntamento con l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei italiani e nei parchi archeologici statali per la “Domenica al Museo”. Gli ingressi gratuiti saranno per tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali statali di tutta Italia. Tra le mostre grande attesa per quella a Palazzo Reale su Pino Daniele

Domenica 2 febbraio, come ogni prima domenica del mese, ritorna l’apertura gratuita dei Musei statali a Napoli e in Campania per l’evento Domenica al Museo. Un’occasione eccezionale per ammirare i tantissimi capolavori esistenti in città e in tutta la regione e visitare i musei e i parchi archeologici statali.

Le mostre al MAN

Per quanto riguarda le mostre, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli sono in proroga, sino al 31 marzo 2025, due allestimenti temporanei. La mostra "Documentare gli Scavi: Pompei nelle imprese editoriali del Regno 1740–1850", nella Sala del Plastico di Pompei, analizza il processo di documentazione delle scoperte archeologiche nelle città vesuviane. Questa ampia attività è cristallizzata nelle numerose pubblicazioni ufficiali commissionate da diversi regnanti di Napoli, da Carlo di Borbone a Ferdinando II, passando per Gioacchino e Carolina Murat. L'esposizione "Da Pietro Fabris a Vincenzo Gemito. Nuove acquisizioni del MANN", nella sala 95, presenta cento tra le nuove acquisizioni del Museo. Le opere, che sono entrate a far parte del patrimonio dell'Istituto negli ultimi due anni, per acquisti o donazioni, testimoniano l'immensa fortuna che il Museo ha riscosso nel corso della sua storia (saranno 250 anni nel 2027).