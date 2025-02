Le mostre d'arte e i musei gratis a Napoli da non perdere a febbraio

Ultimi giorni per vistare la mostra Andy Warhol "Triple Elvis" alle Gallerie d’Italia a cura di Luca Massimo Barbero. La città, poi, si conferma un polo culturale di primo piano, ospitando esposizioni imperdibili in luoghi iconici come il Museo di Capodimonte, il Palazzo delle Arti Napoli (PAN) e il Madre

Domenica 2 febbraio, come ogni prima domenica del mese, ritorna l’apertura gratuita dei Musei statali a Napoli e in Campania per l’evento Domenica al Museo. Un’occasione eccezionale per ammirare i tantissimi capolavori esistenti in città e in tutta la regione e visitare i musei e i parchi archeologici statali. Per quanto riguarda le mostre Tra i protagonisti di questo mese spiccano sia i grandi maestri della tradizione artistica italiana che le avanguardie contemporanee, rendendo l’offerta adatta a tutti i gusti. Tra gli appuntamenti più attesi troviamo: