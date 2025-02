La Fondazione Feltrinelli lancia la “Stagione delle scelte”

Nell’anno del 70esimo anniversario della casa editrice, la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli coglie l’occasione per inaugurare il palinsesto di appuntamenti della stagione 2025 citando direttamente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È il momento di agire: ricordando le lezioni della storia e avendo a mente il fatto che l’ordine internazionale non è statico (…) Bisogna scegliere: essere protetti o essere protagonisti (…) Servono idee nuove e non l’applicazione di vecchi modelli a nuovi interessi di pochi”. Così Sergio Mattarella lo scorso 5 febbraio a Marsiglia.

L'iniziativa, le linee guida e gli obiettivi

“La stagione delle scelte”, dunque, a 80 anni dalla Liberazione e in un momento storico “decisivo per il mantenimento delle nostre libertà fondamentali” si occuperà di lavoro, resistenza, comunità, diritti, satira, informazione libera e nuove economie. Si tratta a tutti gli effetti di un modo per vincere l’inerzia e ricordarci che la democrazia è faticosa ma al tempo stesso ci appartiene: il nostro compito, infatti, è quello di cercare di tutelarla il più possibile. I principali protagonisti di questo progetto saranno iniziative pubbliche, festival, laboratori, libri, podcast e progetti di ricerca di calibro internazionale. L’obiettivo è proprio quello di aprire gli occhi e riavvicinare le persone alla propria capacità di agire e reagire. È il nostro momento, ora tocca a noi. Il futuro è nelle nostre mani e, a partire da qui, posiamo iniziare a costruire l’avvenire.

Le parole di Mattarella e alcuni dei presenti alla cerimonia di presentazione

“Possiamo rifugiarci nel silenzio oppure possiamo scegliere di parlare. Possiamo starcene in disparte, convinti di non contare mentre le superpotenze del mondo tornano a scontrarsi, oppure possiamo “metterci la faccia”, unendo le inquietudini private per trasformarle in energia collettiva”. Così Massimiliano Tarantino, direttore della Fondazione, ci spiega le motivazioni che hanno portato la casa editrice a scegliere proprio questo tema per l’anno a venire.

All’inaugurazione della nuova stagione, a Milano, sono intervenuti Carlo Feltrinelli, Presidente Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Marina Brambilla, Rettrice dell’Università degli Studi di Milano.

I prossimi appuntamenti e alcune novità

Uno dei primissimi appuntamenti di questa iniziativa da segnare sul calendario si terrà a fine marzo (dal 25 al 27). Durante i 3 giorni di festa della Civic Fest le persone avranno l’opportunità di partecipare a laboratori, dibattiti e progetti di formazione rivolti a tutte le fasce di pubblico compresi bambini, insegnanti e genitori.

Tra le altre novità, nasce “Idee”, una nuova collana editoriale di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Feltrinelli Editore, che ha l’ambizione di offrire ai lettori strumenti e conoscenze per orientarsi al meglio nella comprensione dei grandi temi del nostro tempo. Come da abitudine, prosegue la newsletter settimanale “Publico”. Ma le sorprese non finiscono qui. In arrivo un’app della Fondazione che permette di personalizzare la fruizione di contenuti scegliendo tra diversi temi e articoli, saggi, interviste e podcast.