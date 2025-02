Laika, la graphic novel di Nick Abadzis torna in una nuova edizione

Il progresso dell’umanità ha spesso richiesto sacrifici in termine di vite. Non sempre e non necessariamente umane. Quando il 3 novembre del 1957 l’Unione Sovietica lanciò nello spazio il primo satellite con un passeggero vivente, a bordo c’era una cagnolina che non sarebbe più tornata a casa e sarebbe diventata la più famosa di sempre. La storia di Laika è raccontata nell’omonimo fumetto del britannico Nick Abadzis, un gioiello che tra 2008 e 2009 conquistò un Eisner come miglior Young Adult (una etichetta per la verità piuttosto limitante) e un Micheluzzi per il miglior fumetto estero.