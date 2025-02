Perché siamo turisti sempre meno felici

Non è solo una questione di “overtourism”. Nell’era del turismo globalizzato e destagionalizzato, il viaggio inizia e finisce con un post sui social, ma rischia di diventare un’esperienza frustrante e insoddisfacente a fronte delle aspettative digitali. Elena Croci, autrice del saggio “Nuovo turismo culturale”, offre qualche alternativa: “Possiamo essere noi a costruire nuove tendenze per i nuovi viaggiatori, non dobbiamo essere turisti pigri”