San Faustino, festa dei single: le app di dating più usate dagli utenti. I dati

Come ogni anno, il 15 febbraio si celebra la festa dei single. Un giorno esatto dopo San Valentino, la romantica festa degli innamorati, ricorre infatti il giorno di San Faustino, dedicato a tutti coloro che non sono impegnati in una relazione. Nobile cavaliere vissuto nel II secolo d.C., San Faustino è diventato negli anni il “protettore dei single” e di tutti coloro che sono ancora alla ricerca dell'anima gemella. C'è chi decide di trascorrere la ricorrenza in solitaria, dedicando del tempo a se stesso e ai propri hobby, e chi invece desidera fare nuove conoscenze. Ecco che le app di dating “entrano in azione”, offrendo agli utenti un'opportunità in più per incontrare persone nuove. Ma quali sono le piattaforme più utilizzate? Vediamolo insieme.