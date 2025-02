Tex Collezione Book, Bonelli Editore ristampa il celebre fumetto

Tex Collezione Book sarà una serie a cadenza mensile che riproporrà le avventure di Tex in bianco e nero, con un formato di 16×21 cm e 160 pagine per volume. Il debutto è previsto per martedì 8 aprile, con un prezzo lancio di 3 euro. Pur trattandosi della settima ristampa delle storie del celebre personaggio creato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, questa sarà la prima edizione a presentarle in versione cartonata. L’ultima ristampa in bianco e nero risale al 1996 con Tex Nuova Ristampa, mentre dal 2017 è in edicola Tex Classic, che propone le storie a colori.