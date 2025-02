Super Bowl 2025, gli spot pubblicitari visti quest'anno. VIDEO

Da Nike a Pringles fino a Uber Eats, tanti brand hanno creato spot iconici per il Super Bowl 2025. Con la partecipazione di star mondiali e un mix di umorismo e messaggi motivazionali, gli annunci pubblicitari hanno catturato l'attenzione di milioni di spettatori. Ecco alcuni dei migliori spot andati in onda durante l'evento

Il Super Bowl è uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, con circa 100 milioni di spettatori negli Stati Uniti ogni anno. Un vero e proprio fenomeno mediatico che lo rende un'occasione imperdibile per i brand, che vedono negli intervalli pubblicitari un’opportunità unica per raggiungere un pubblico vasto. Ogni anno, le aziende sono disposte a spendere cifre esorbitanti per inserire uno spot durante la finale, con alcuni brand che arrivano a sborsare anche 8 milioni di dollari (circa 7,7 milioni di euro) per soli 30 secondi di visibilità. Questi spot, come ormai da tradizione, sono frutto di grossi investimenti nella produzione e sono caratterizzati dalla partecipazione di star di Hollywood. Ecco alcuni dei migliori spot andati in onda durante il Super Bowl 2025.