Booking.com ha premiato Orvieto per eccellenza nell’ospitalità 2025

L'Italia continua a distinguersi a livello globale e si conferma per l'ottavo anno consecutivo il Paese con il maggior numero di strutture premiate dai Traveller Review Awards di Booking.com. A livello mondiale, sono stati assegnati riconoscimenti a 1,71 milioni di partner, tra cui strutture ricettive, società di autonoleggio e fornitori di taxi. Alessandro Callari, Regional manager di Booking.com per l'Italia, ha sottolineato come i Traveller Review Awards siano “un modo per celebrare l'impegno straordinario dei nostri partner e l'unicità di mete come Orvieto, autentica gemma nascosta”.

Il traguardo

La sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha espresso grande soddisfazione "È il risultato di un lavoro collettivo” ha aggiunto la sindaca “che valorizza il nostro patrimonio culturale, enogastronomico e artigianale. Questo traguardo non è un punto di arrivo, ma uno stimolo per continuare a migliorare l'offerta turistica, puntando anche su itinerari naturalistici e attività outdoor”. Orvieto si unisce così a un elenco esclusivo di città premiate per il 2025, tra cui Sigiriya in Sri Lanka, Cazorla in Spagna, Urubici in Brasile, Taupo in Nuova Zelanda, St. Augustine negli Stati Uniti, Manizales in Colombia, Quedlinburg in Germania, Ko Lanta in Thailandia e Chester in Regno Unito.