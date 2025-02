"'I Beati Paoli' di Luigi Natoli? L'antenato delle serie tv di oggi"

Torna in libreria il romanzo dello scrittore siciliano in una edizione Bur curata da Matteo Di Gesù e con la prefazione di Giorgio Vasta. Che nella nuova puntata di "Incipit" racconta il fascino - ancora oggi inalterato - di una storia vecchia più di un secolo

Un romanzo in grado di anticipare, in molti aspetti, la serialità televisiva contemporanea: è quanto dice lo scrittore Giorgio Vasta a proposito dei "Beati Paoli" di Luigi Natoli che - a distanza di oltre un secolo dalla sua prima comparsa - torna in libreria in una nuova edizione per Bur curata da Matteo Di Gesù e accompagnata proprio dalla prefazione di Vasta. "Natoli concentra il proprio sguardo su pochi fatti", spiega lo scrittore durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, "e tuttavia quei fatti - siano essi agguati, rapimenti o evasioni - sono narrati con una tale concitazione da spingere il lettore a voler restare dentro la febbre del racconto".

