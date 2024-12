Abbiamo incontrato a Milano lo scrittore spagnolo campione di vendite, ora in libreria con "Tutto torna", il secondo capitolo di un nuova trilogia. "Dobbiamo de-romanticizzare gli scrittori. Quello che conta è la storia, non chi la scrive. Perché scrivo? Per divertirmi e per tenere vivo l'entusiasmo che avevo da ragazzino", ha detto a Sky TG24 Insider