Spotify Wrapped 2024, la classifica dei podcast più ascoltati

A dominare la classifica dei migliori nuovi podcast del 2024 sono "Sangue loro" e "E poi il silenzio" di Sky Italia e Sky TG24, entrambi scritti da Pablo Trincia e realizzati da Chora Media. Primo per ascolti nella classifica internazionale è, per il quinto anno consecutivo, "The Joe Rogan Experience" di Joe Rogan. Sul podio italiano, troviamo per il secondo anno consecutivo, "Elisa True Crime" di Elisa De Marco, seguito da "Indagini" di Stefano Nazzi e "La Zanzara" con Giuseppe Cruciani e David Parenzo

È tornato, anche quest'anno, l'attesissimo appuntamento con Spotify Wrapped 2024 , il tradizionale riepilogo della piattaforma musicale dedicato non solo agli artisti e alle canzoni più apprezzate durante l'anno, ma anche ai podcast più ascoltati. A guidare la classifica internazionale è, ancora una volta, "The Joe Rogan Experience": il podcast del comico statunitense Joe Rogan ha conquistato il primo posto nel mondo per il quinto anno consecutivo. Segue, sul secondo gradino del podio, "Call Her Daddy" di Alex Cooper e, in terza posizione, "Huberman Lab" di Andrew Huberman. In Italia, il true crime continua ad appassionare gli ascoltatori. Al primo posto troviamo, per il secondo anno consecutivo, "Elisa True Crime" di Elisa De Marco. Seguono "Indagini" di Stefano Nazzi e "La Zanzara", la popolare trasmissione di Radio24 con Giuseppe Cruciani e David Parenzo. A dominare la classifica dei migliori nuovi podcast del 2024 sono "Sangue loro", al primo posto, e a seguire "E poi il silenzio" di Sky Italia e Sky TG24, entrambi scritti da Pablo Trincia e realizzati da Chora Media.

La classifica dei podcast più ascoltati nel mondo

The Joe Rogan Experience

Call Her Daddy

Huberman Lab

This Past Weekend w/ Theo Von

The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

Serial Killers

Relatos de la Noche

Crime Junkie

Café Com Deus Pai | Podcast oficial

El Podcast de Marian Rojas Estapé

La classifica dei podcast più ascoltati in Italia

Elisa True Crime

Indagini

La Zanzara

ONE MORE TIME di Luca Casadei

Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia

Passa dal BSMT

Muschio Selvaggio

Alessandro Barbero Podcast – La Storia

The Essential

Non Aprite Quella Podcast

La classifica dei migliori nuovi podcast in Italia

Sangue Loro - Il ragazzo mandato a uccidere

E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano

Benno - L'Oscurità Su Bolzano

Sigmund

Non lo faccio x moda

2046

BESTIE

La Confessione

NON HO MAI

Tutto Biellissimo