A Roma Piazza di Spagna si accende con l'albero di Bulgari

Spiega l’amministratore delegato, Jean-Christophe Babin: “La gioielleria in sé è festa e spesso fa parte del Natale. Al di là di questa prossimità fra la gioielleria e il Natale, noi siamo nati qua. Via Sistina e poi Bulgari ha aperto il primo negozio in Via dei Condotti, a distanza di 140 anni, ci ricordiamo che abbiamo fatto anche il restauro di questa scalinata meravigliosa. Ci ritroviamo a celebrare il Natale in quello che fu il punto di partenza, di un piccolo imprenditore di origine greca, che ha creato un brand di gioielli tra i più famosi al mondo. Noi vogliamo rendere omaggio a questo viaggio meraviglioso, che ha intrapreso quest’uomo – il signor Bulgari – nonché a una città che ha dato ai nostri orafi l’ispirazione, grazie alla sua Arte, alla sua Architettura e qui restituire e dare, quindi, a nostra volta, della Bellezza a Roma: è nostro dovere, perché dobbiamo tantissimo a questa città”.

“Tra i valori di Roma che Bulgari sposa da sempre, ci sono quelli della diversità e dell’inclusione”, continua Babin. “Sono parole che vanno molto di moda, però, che i romani hanno inventato. Tantissimi imperatori romani non erano per niente italiani o nati in Italia, non dimentichiamolo. È anche una città che ha creato la Bellezza, che era arte militare, poi religiosa e anche funeraria. È sempre stata, la città, uno degli alfieri, se non l’alfiere modello della Bellezza, in qualsiasi epoca su ventisette secoli, il che è una circostanza unica al mondo. Noi abbiamo la fortuna di essere nati a Roma, quindi, circondati dalla Bellezza e questo – chiaramente - ci dà un’emozione, una sensibilità per la Bellezza, che vogliamo a nostra volta creare con i soli gioielli e poi far partecipare tanta gente. Ecco il perché di queste celebrazioni a Roma, per partecipare a un Natale bellissimo, per i cuori, per i bimbi, che erano associati questa volta per la prima volta”.