New York con i bambini, un viaggio magico per Natale

Viaggiare a New York a Natale con bambini è magico: le luci scintillanti di Times Square e gli alberi di Natale decorati, come quello al Rockefeller Center, creano un’atmosfera fiabesca. Inoltre, i mercatini natalizi offrono dolci e souvenir unici per rendere il viaggio indimenticabile ascolta articolo

New York è una città che durante il periodo natalizio si trasforma in un luogo magico, pieno di luci scintillanti, decorazioni sontuose e attività che incanteranno grandi e piccoli. Viaggiare con i bambini a Natale può essere un’esperienza straordinaria, se ben organizzata. Per godere al meglio la vacanza, conviene organizzarsi per tempo e pianificare bene le tappe. Strumento utile è il sito della città che offre una panoramica completa delle attività nyctourism.com. Inoltre è utile valutare l'ipotesi dei pacchetti di attrazioni per evitare le file e risparmiare con il citypass . Iniziate il viaggio con una visita a uno dei musei più adatti ai bambini, come l’American Museum of Natural History. I vostri piccoli esploratori rimarranno a bocca aperta davanti ai dinosauri, le sale dedicate agli oceani e l’iconico albero di Natale decorato con origami. Per un’esperienza più artistica, il Metropolitan Museum of Art (MET) allestisce durante le festività un grande albero di Natale con decorazioni ispirate al presepe napoletano, che affascinerà tutta la famiglia. Un viaggio a New York con i bambini non può non avete come tappa fondamentale il Moma, uno dei musei più famosi del mondo. Un modo per far scoprire la bellezza dell'arte anche ai più piccoli. http://moma.org/

Magia sul Ghiaccio alla Pista di Pattinaggio Una delle attività più iconiche è pattinare sul ghiaccio. Dirigetevi alla pista del Rockefeller Center, circondata da decorazioni spettacolari e dall’albero di Natale più famoso al mondo. Prenotate in anticipo per evitare lunghe code. Se cercate un’atmosfera più tranquilla, la pista di Bryant Park offre un’esperienza altrettanto magica, con mercatini natalizi a portata di mano. Luci e Natura al New York Botanical Garden Il New York Botanical Garden, nel Bronx, si trasforma in un regno incantato durante le festività. Il "Holiday Train Show" è un must: modelli di treni in miniatura sfrecciano attraverso riproduzioni dettagliate di monumenti di New York, realizzate con materiali naturali. Di sera, lo spettacolo di luci natalizie trasforma il giardino in una festa visiva che lascerà i bambini senza fiato.

Emozioni a Broadway Una serata a Broadway è un’esperienza indimenticabile. Molti spettacoli sono pensati per le famiglie, come The Lion King lionking.com, Aladdin o Frozen. Acquistate i biglietti in anticipo per garantirvi i posti migliori e preparatevi a vedere i volti dei vostri bambini illuminarsi di meraviglia davanti ai costumi e alle scenografie spettacolari. broadwayinbound.com Panorami Mozzafiato dal Top of the Rock Per una vista spettacolare su Manhattan, il Top of the Rock Observation Deck è perfetto. Il panorama include l’Empire State Building e Central Park, e di sera si arricchisce di luci scintillanti. I bambini apprezzeranno l’esperienza di salire fino in cima e ammirare la città dall’alto. www.rockefellercenter.com Esploriamo Altri Musei Per una giornata rilassata, visitate il Children’s Museum of Manhattan, che offre attività interattive pensate per stimolare la creatività dei più piccoli. Un’altra opzione è l’Intrepid Sea, Air & Space Museum, dove i bambini possono esplorare una portaerei, vedere aerei storici e perfino uno Space Shuttle!

New York a Natale è una destinazione da sogno per le famiglie. Con una combinazione di cultura, divertimento e la magia del periodo natalizio, la città saprà incantare i vostri bambini e creare ricordi indelebili per tutta la famiglia. Preparate le valigie e lasciatevi trasportare dalla meraviglia di una vacanza a New York!