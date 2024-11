Mercatini di Natale 2024, i più belli di Firenze e Arezzo: le date

A Firenze e Arezzo i mercatini di Natale 2024 propongono iniziative suggestive tra tradizione e solidarietà. Da non perdere il Mercato tirolese di Arezzo, con casette di legno e spettacoli di luci, e il mercatino tedesco in piazza Santa Croce a Firenze

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie , Firenze e Arezzo si trasformano in mete perfette per chi ama immergersi nella magia del Natale. Mercatini caratteristici, eventi speciali e proposte gastronomiche accolgono visitatori da ogni parte d’Italia, offrendo esperienze uniche tra tradizione e novità. Ecco alcune delle iniziative da non perdere in queste due città toscane.

Il mercato tirolese ad Arezzo



Ad Arezzo, in piazza Grande, torna il più grande Mercato Tirolese italiano, aperto fino al 29 dicembre. Con oltre 40 casette di legno, artigiani provenienti da Tirolo, Germania e Austria espongono creazioni uniche come palline di Natale dipinte a mano, statuine della Natività, carillon e manufatti artigianali. Tra le novità di quest’anno spiccano la Casetta delle Castagne e la nuova Casa di Babbo Natale nella Fortezza Medicea, che offre un percorso di 10.000 metri quadrati interamente dedicato ai più piccoli. Ogni sera, dalle 17 alle 21, il Big Lights Show illumina le facciate dei palazzi con uno spettacolo di luci mozzafiato. Da non perdere, inoltre, la Lego Brick House Art, ospitata nel Palazzo di Fraternità, con grandi installazioni e mosaici realizzati interamente con i celebri mattoncini. Dal 5 al 29 dicembre, Arezzo ospiterà per la prima volta anche Eurochocolate, il famoso festival internazionale del cioccolato, che arricchirà l’offerta natalizia con dolci prelibatezze.



Il mercatino di Natale in piazza Santa Croce a Firenze



A Firenze, il mercatino “tedesco” in piazza Santa Croce, aperto fino al 22 dicembre, è una tappa imperdibile. Il “Weihnachtsmarkt” ripropone l’atmosfera dei mercatini natalizi della Germania, con 50 casette di legno che offrono artigianato, prodotti tipici e delizie gastronomiche. Tra un bretzel, un würstel o un bicchiere di vin brulé, i visitatori possono curiosare tra idee regalo e addobbi natalizi. Per i più piccoli, non manca la possibilità di imbucare la letterina a Babbo Natale. Gli stand sono aperti dalle 10 alle 22 durante la settimana, mentre nei weekend l’orario si estende fino alle 23.



Altri appuntamenti natalizi a Firenze



Fino al 6 gennaio 2025, torna il mercatino natalizio di San Donato, con tante casette ricche di regali artigianali e gustose proposte culinarie. Gli stand sono aperti tutti i giorni dalle 10 alle 21. A Calenzano, il 30 novembre e il primo dicembre, si svolgerà “Calenzano Christmas” presso il Paraeventi Start, con 800 mq dedicati a regali natalizi, area food e prodotti artigianali di aziende toscane. L’ingresso è gratuito e il market si estende su due piani.



Il Natale solidale di Emergency a Firenze



Fino al 24 dicembre, il negozio di Emergency in via Vincenzo Gioberti 6, a Firenze, sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19. Qui sarà possibile acquistare tanti prodotti per sostenere l’attività dell’associazione in Italia e nel mondo: dalle decorazioni natalizie e tazze realizzate a mano in Uganda, agli accessori cuciti e ricamati dalle donne afghane, passando per cesti natalizi e magliette firmate da artisti e disegnatori contemporanei.



