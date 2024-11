Thanksgiving 2024, negli Usa verranno consumati 33 milioni di tacchini

Negli Usa 293,5 milioni di persone mangeranno tacchino

Dopo che come da tradizione nei giorni scorsi Joe Biden ha graziato due tacchini in occasione del giorno del Ringraziamento, con la storica cerimonia che si svolge dal 1947, è il momento per gli americani di sedersi a tavola e riunirsi insieme a familiari e amici. Quest'anno saranno circa 33 milioni i tacchini serviti sulle loro tavole. Secondo le stime l'87% della popolazione sceglierà di mangiare tacchino per l'occasione, e saranno 293,5 milioni le persone che lo consumeranno. Solo per il giorno del Ringraziamento si prvede che verranno spesi 983,3 milioni di dollari in tacchini.