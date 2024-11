Mercatini di Natale 2024 ad Aosta: i più belli da vedere

A partire da fine novembre la città si trasformerà in un mondo incantato, dove le casette di legno illuminano la sera e il profumo di vin brulé si mescola all’aria frizzante di montagna

In Valle d’Aosta, il Natale si veste di magia: tra borghi storici, castelli medievali e paesaggi imbiancati, i mercatini natalizi diventano il cuore pulsante della stagione invernale. Il famoso Marché Vert Noël nel centro storico di Aosta è un vero e proprio villaggio del Natale con casette di legno, addobbi magici e chalet, rigorosamente coperti di un manto soffice di neve. Saranno presenti tantissimi chalet, mentre gli addobbi natalizi ed i falò coloreranno vicoli e piazzette del centro storico. Tra i prodotti più gettonati ci sono quelli artigianali e locali, enogastronomici DOC e DOP e decori per l'albero di Natale e per il presepe. Il mercatino di Natale si terrà dal 23 novembre al 6 gennaio 2025 presso l'Area archeologica del Teatro Romano.