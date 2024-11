Fortini, 30 anni fa l'addio al poeta che diffidava delle conciliazioni

Il 28 novembre di trent’anni fa moriva a Milano uno dei poeti e dei critici italiani più rilevanti del secondo Novecento. All’anagrafe faceva il nome di Franco Lattes, ma sarebbe stato ricordato dai suoi lettori come Franco Fortini. A lui, ai suoi libri e al suo sguardo è dedicata la puntata di questa settimana di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24.

"Fortini tende a portare il lettore a un punto di rottura con le convenzioni e le morali correnti, ponendolo di fronte ad aut aut di natura etica", racconta in questa intervista Luca Lenzini, il coordinatore del centro di ricerca dedicato al poeta. Prima di ricordare come ogni pagina di Fortini, anche quando è legata alla tradizione, sia sempre un’attività critica sul presente, nata dalla convinzione che qualunque argomenti si tratti bisogna arrivare a delle scelte definitive, ultimative. Nell'intervista Lenzini racconta il poeta Fortini, ma passa in rassegna anche le pagine di servizio, le consulenze editoriali e le "Traduzioni disperse e inedite", che Mondadori ha di recente portato in libreria.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.