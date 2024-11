La libreria che a Trieste salvò Umberto Saba ora riapre

Passeggiando in via San Nicolò, a due passi dalla centralissima piazza Unità d’Italia, il poeta vide quello che gli parve un “antro oscuro”. Non sapeva che, negli anni della persecuzione razziale, quella bottega lo avrebbe salvato e, infine, accompagnato fino al termine della sua vita. Oggi riapre, dopo i restauri, e conserva ancora decine di tesori dello scrittore friulano