Jaguar cambia logo, la nuova strategia per il mercato auto elettrico

Un nuovo logo per una nuova era, quella dell'auto elettrica. La Casa di Coventry cambia volto con una nuova identità di marchio e un diverso posizionamento sul mercato. "Exuberant Modernism" (modernità esuberante) è il cuore della nuova filosofia creativa che sottende tutti gli aspetti del nuovo mondo del brand Jaguar. Questa filosofia si affida ad un design audace, ad un pensiero inaspettato e originale.

Logo e lettering

"Jaguar affonda le sue radici nell'originalità. Sir William Lyons, il nostro fondatore, riteneva che “Una Jaguar deve essere una copia di nulla”, dice il capo del design di Jaguar Gerry McGovern. Il nuovo lettering è moderno e semplice, simmetrico, e che fonde maiuscole e minuscole senza soluzione di continuità. Il tradizionale "leaper" è stato ridisegnato. Come strategia del brand Jaguar utilizzerà in maniera "esuberante" i colori.

Copy Nothing

Il 2 dicembre, in occasione della Miami Art Week, Jaguar presenterà "Copy Nothing", la prima installazione pubblica globale per il suo nuovo marchio, che includerà la manifestazione fisica della sua filosofia creativa Exuberant Modernism attraverso la Design Vision Concept.