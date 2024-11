Non cinque ma sette sensi: nuovo libro di Marco Dell'Acqua su Milano

La struttura a 5 sensi (più 2)

Ogni capitolo del libro di Dell'Acqua è dedicato a uno dei cinque sensi (vista, udito, tatto, gusto, olfatto), con l'aggiunta di altri due che, secondo l'autore, sono insiti nella storia milanese: l'umorismo e la solidarietà.

Una maniera curiosa per conoscere Milano e i suoi personaggi, ma anche per approfondirli per coloro che già conoscono queste strade. Nel capitolo del Gusto, ad esempio, si parlerà di Alessandro Manzoni, che aveva una passione per la cioccolata calda e un fornelletto in camera da letto per potersela cucinare appena sveglio; nell'Udito verrà citato il citofono a forma di orecchio proteso verso la città del palazzo Liberty di via Serbelloni 10; nel tatto c'è l’Istituto dei ciechi di via Vivaio, il primo a utilizzare l'alfabeto braille; e poi ancora per la Vista i tanti monumenti storici, per l'Umorismo Jannacci, Cochi, Renato, Dario Fo e Gaber e per l'ultimo senso, la Solidarietà, le tante storie di riscatto e aiuto dei cittadini milanesi. Nel libro ne sono citate diverse: un esempio sono gli studenti della Bocconi che hanno progettato un'app per aiutare l’associazione Pane Quotidiano a ottimizzare il ritiro degli alimenti da distribuire alle famiglie in difficoltà.